UE prolonga otro año más las sanciones contra quienes apoyan a Hamás y la Yihad Islámica

Estas medidas restrictivas incluyen a once personas - una menos que el año anterior a causa de un fallecimiento - y tres entidades que están sometidas a la congelación de sus activos, según indicó un comunicado del Consejo.

Además, está prohibido suministrarles fondos o recursos económicos, directa o indirectamente, y se les prohíbe viajar, entrar o transitar por territorio europeo.

Las sanciones, que se establecieron en enero de 2024 y se han ido prolongando hasta 2026, se extenderán ahora hasta el 20 de enero de 2027.