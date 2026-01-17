El actor estadounidense Chris Pratt presenta su filme 'Mercy' en Ciudad de México

El filme, que se estrena este jueves en todas las salas de cine del país, aborda el tema de un detective, interpretado por Pratt, quien es llevado a juicio acusado de asesinar a su esposa.

En el reparto también destacan la estadounidense Kali Reis y la sueca Rebecca Ferguson.

Pratt y Reis desfilaron en la plaza comercial Mitikah, al sur de la capital mexicana, donde cientos de fanáticos los recibieron con gritos y aplausos.

El actor estadounidense se dio el tiempo para firmar autógrafos a algunos fans que aprovecharon para sacar fotos y saludar al intérprete.

Asimismo, el director Timur Bekmambetov se dio el tiempo para interactuar con los fans entre fotos, saludos y autógrafos.

Previo a la presentación en la alfombra roja, Pratt, Reis y Bekmambetov fueron captados en la cima de la Torre Latinoamericana, uno de los rascacielos más emblemáticos de Ciudad de México, donde posaron junto a reloj que inició una cuenta regresiva de 90 minutos haciendo alusión al tiempo que tiene el personaje de Chris Pratt- el Detective Raven- para demostrar su inocencia.