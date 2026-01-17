Elevan a 32 la cifra de muertos por deslizamiento en un vertedero de Filipinas

El último balance difundido por la Oficina de Protección contra Incendios de Cebú indica que al menos 32 personas perdieron la vida en el incidente del vertedero de Binaliw, mientras cuatro continúan desaparecidas.

"Las operaciones de búsqueda, rescate y recuperación están en curso, y los equipos de respuesta continúan sus esfuerzos en el terreno", indicó en Facebook el cuerpo de bomberos de esta ciudad filipina, situada en la región de Visayas Centrales, que también difundió imágenes de las operaciones en el lugar afectado.

El vertedero de Binaliw, al que se estima que llegan unas mil toneladas diarias de residuos, está gestionado por el sector privado y el Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales (DENR, por sus siglas en inglés) ordenó su cierre tras lo ocurrido.

El organismo gubernamental se comprometió asimismo a llevar a cabo una investigación "exhaustiva" e "imparcial" para determinar las causas de lo ocurrido y "las responsabilidades de las partes implicadas".

El terreno en el que se ubica el depósito de residuos había registrado persistentes lluvias los días previos al deslizamiento, así como otros corrimientos de tierra en años previos, si bien estos no causaron víctimas mortales.

Las autoridades desplegaron una grúa de 50 toneladas para excavar en el área, en unas tareas de rescate obstaculizadas por riesgos como la inestabilidad de los escombros y las emisiones de acetileno (gas altamente inflamable).

La ciudad de Cebú es capital de la isla homónima, que alberga unos 5,4 millones de habitantes y es especialmente vulnerable a los desastres naturales: fue sacudida en noviembre por el tifón Kalmaegi, que dejó más de 110 muertos, y por un terremoto en octubre que se cobró la vida de al menos 72 personas.