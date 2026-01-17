Sellada la Puerta Santa de la basílica de San Pedro, acto final de Jubileo

La ceremonia se celebró con la presencia del cardenal arcipreste de la basílica, Mauro Mamberti, el maestro de las celebraciones litúrgicas papales, Diego Giovanni Ravelli y el maestro de ceremonias, Massimiliano Matteo Boiardi, y se rezó "por los numerosos peregrinos que cruzaron la Puerta Santa durante el Año Santo, para que permanezcan firmes en la fe y en comunión con el Sucesor de Pedro", informaron los medios vaticanos.

En los pasados días ya se habían cerrado las puertas santas de las otras basílicas romanas: San Juan de Letrán, Santa María la Mayor y San Pablo Extramuros.

La puerta fue sellada con aproximadamente 3.200 ladrillos realizados por la Fabrica de San Pedro, que se ocupa de las obras en la Ciudad del Vaticano, y en el interior del muro se insertó la 'capsa' (caja, en latín) de bronce, un cofre especialmente diseñado, grabado con los escudos de armas del papa Francisco, quien inauguró el Jubileo y del papa León XIV, quien lo clausuró.

En la 'capsa' se colocaron un recipiente metálico que contenía el pergamino que certificaba la apertura y el cierre de la Puerta Santa de la basílica de San Pedro, dos medallas del primer año del pontificado del papa León XIV, una medalla correspondiente al último año del pontificado de Francisco, otras medallas conmemorativas de los diez años transcurridos entre el último Jubileo, el Jubileo de la Misericordia de 2016, y el de 2025, y una medalla de la Sede Vacante de 2025.

La llave de la Puerta Santa también se colocó en la caja, a la espera del próximo Jubileo, donde se volverá a abrir para que los fieles reciban la indulgencia plenaria al atravesarla.

La caja de bronce se colocó finalmente en un recipiente de plomo, que fue soldado y sellado, el arcipreste y el maestro de celebraciones colocaron dos ladrillos, iniciando así la fase final de la mampostería.

"Es un momento especial porque marca el acto final de clausura del Año Santo. No se trata solo de un rito técnico, sino también de un momento de oración, que nos recuerda que la Puerta Santa, con todo su simbolismo, es también una realidad espiritual, un lugar donde los fieles experimentan a Dios incluso al cruzarla", declaró a los medios vaticanos el secretario de la Fábrica de San Pedro, Orazio Pepe.

El Vaticano comunicó que a este evento católico que comenzó el 24 de diciembre de 2024 y concluyó el 6 de enero de 2026 han participado 33.475.369 fieles, superando la previsión inicial que se estimaba en 31,7 millones de personas.