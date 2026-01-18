Al menos dos muertos tras descarrilar dos trenes de alta velocidad en el sur de España

El accidente se produjo cuando un tren de la empresa Iryo que venía de la ciudad de Málaga (sur) con dirección a Madrid descarriló e invadió la vía contigua, por la que circulaba otro convoy que realizaba el trayecto Madrid-Huelva, y que también descarriló.

Los pasajeros han sido evacuados y se desconoce más detalles de los heridos, pero según informó en X la cuenta sobre el estado de la infraestructura y la circulación de la estatal ferroviaria Adif, el accidente ha obligado a movilizar servicios de emergencias hasta el lugar de la incidencia.

Por su parte, el servicio andaluz de emergencias reportó que numerosas unidades de bomberos, ambulancias y de policía se han desplazado al lugar del accidente.

Adif también informó de que el servicio de alta velocidad entre Madrid y Andalucía ha sido cortado.

