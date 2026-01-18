El fiscal de Teherán afirma que los castigos contra manifestantes serán “firmes y rápidos”

“Trump siempre dice tonterías sin fundamento; nuestra respuesta será firme, disuasoria y rápida”, afirmó ayer Salehi en un acto del líder supremo de Irán, Alí Jameneí, quien reconoció la muerte de “varios miles de personas” en las protestas.

“Actualmente, hay un gran número de casos en los que se han emitido acusaciones que han sido enviados a los tribunales”, continuó el fiscal.

Trump afirmó el miércoles que Irán había decidido paralizar las ejecuciones días después de que amenazase con “una acción muy contundente” si Teherán opta por ahorcar a manifestantes.

Ayer, Jameneí aseveró que “no llevaremos al país hacia la guerra, pero tampoco dejaremos impunes a los criminales internos e internacionales del complot estadounidense” y subrayó que “Estados Unidos debe rendir cuentas”.

La máxima autoridad religiosa de Irán responsabilizó a Trump de las víctimas y los daños sufridos en las protestas que han sacudido la República Islámica en las últimas semanas.

Trump, por su parte, aseguró este ayer en una entrevista con Politico que “es el momento de buscar un nuevo liderazgo en Irán”, que acabe con los casi 37 años de mandato de Jameneí.

Las protestas comenzaron a finales de diciembre por comerciantes de Teherán por la caída del rial y pronto se extendieron por el país pidiendo el fin de la República Islámica y alcanzaron su momento álgido el jueves 8 de enero y el viernes 9 enero con una explosión de manifestaciones en prácticamente todo Irán.

Jameneí reconoció ayer la muerte de “varios miles de personas” en las protestas, una cifra similar a la ofrecida por oenegés opositoras en el exilio que las sitúan en 3428.