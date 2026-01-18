El primer ministro luso espera alta participación en presidenciales por ser muy disputadas

"Creo que esta es una elección altamente disputada, con muchos candidatos y con un interés diría que mayor frente a las anteriores ante la imprevisibilidad de los resultados", dijo Montenegro, preguntado por los periodistas tras votar en un colegio de Espinho, en el norte de Portugal y donde tiene su residencia privada.

Destacó que ante estas circunstancias es "natural" que los comicios de hoy tengan un mayor atractivo para los electores, lo que consideró "importante" porque es "una decisión soberana de los portugueses".

Recordó que el presidente es "un elemento clave de equilibrio entre los poderes y para la cohesión social nacional" en un panorama para los próximos cinco años que se presenta "desafiante" para consolidar la situación económica y financiera del país, y mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, además de tener un papel "más importante y relevante" en el plano europeo e internacional.

Más de 11 millones de portugueses están llamados a las urnas este domingo para elegir al sucesor de Marcelo Rebelo de Sousa, tras diez años en la Jefatura de Estado.

La jornada de votación se inició en los centros electorales de Portugal continental y de Madeira a las 8.00 hora local (misma hora GMT) y se prolongará hasta las 19.00 hora local (misma hora GMT), mientras que en Azores lo hará sesenta minutos más tarde por encontrarse en un diferente huso horario.

Los últimos sondeos apuntan a que habrá una segunda vuelta en un plazo máximo de 21 días, ya que no se espera que ningún candidato llegue a más de la mitad de los votos, necesarios para proclamarse vencedor en la votación de hoy y que no haya una segunda ronda entre los dos aspirantes con más apoyos.

La encuesta del centro CESOP de la Universidad Católica Portuguesa para los medios RTP, Antena 1 y Público, publicada el martes, indica que el líder de ultraderecha André Ventura quedaría hoy primero, seguido por el exsecretario general del Partido Socialista António José Seguro, aunque en una segunda vuelta este último sería primero.

Les siguen, según ese estudio, en intención de voto este domingo el eurodiputado João Cotrim Figueiredo, apoyado por Iniciativa Liberal (IL), el exministro y comentarista político conservador Luís Marques Mendes, que ha recibido el respaldo del gobernante Partido Social Demócrata (PSD, centroderecha), y el almirante en la reserva Henrique Gouveia e Melo, exjefe del Estado Mayor de la Armada.