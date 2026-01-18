Exministro socialista y ultraderechista irán a segunda vuelta en Portugal, según sondeos

De acuerdo con los sondeos, Seguro sería el candidato más votado en las primera vuelta, seguido de Ventura.

El sondeo de la Universidad Católica hecho para la la radiotelevisión pública portuguesa, RTP, da a Seguro una horquilla de entre el 30 y el 35 % de los votos, frente a Ventura, con entre un 20 y un 24 %, mientras que el eurodiputado liberal Joao Cotrim de Figueiredo obtendría un 17 y un 21 %.

La CNN Portugal anticipa entre el 30,8 % y el 35,2 % de los votos para Seguro, entre el 19,9 % y el 24,1 % para Ventura y entre el 16,3 % y el 20,1 % para Cotrim de Figueiredo.

En el caso de SIC Notícias, las cifras apuntan entre el 30,8 % y el 35,2 % para el exministro socialista; entre el 19,9 % y el 24,1 % para el dirigente ultraderechista, y entre el 16,3 % y el 20,1 % para el eurodiputado liberal.

Estas han sido las elecciones presidenciales con el mayor número de candidatos en Portugal, en total once.

Por detrás, los sondeos sitúan al almirante en la reserva Henrique Gouveia e Melo, al exministro conservador Luís Marques Mendes, que tiene el apoyo del gobernante Partido Social Demócrata (PSD), y a la única mujer en la contienda, la eurodiputada Catarina Martins, aunque muy lejos de los cinco primeros.