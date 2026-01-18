Guatemala confirma que cárceles donde hubo motines se encuentran bajo control del Gobierno

El mandatario aseguró que los guardias en tres prisiones han sido rescatados ilesos, "sin que haya tenido lugar una sola baja que lamentar", aunque no detalló el número de personas rescatadas.

Los operativos, sin embargo, provocaron que pandilleros atacaran en represalia a las fuerzas de seguridad guatemaltecas este domingo, asesinado a ocho policías en varios puntos de la capital guatemalteca.

Debido a los motines y los asesinatos de las fuerzas de seguridad, Arévalo de León decretó un estado de sitio por 30 días, medida que le permite a las autoridades arrestar a cualquier persona sin la necesidad de una orden judicial.

Arévalo precisó que la liberación tuvo lugar con operativos "ejemplares" por parte de las fuerzas de seguridad en las cárceles 'Renovación 1' (de máxima seguridad), Centro de Detención Preventivo Zona 18 y Fraijanes II, donde se registraron las revueltas el sábado.

De acuerdo al mandatario, los operativos fueron realizados en conjunto por el Ministerio de Gobernación (Interior) y de la Defensa Nacional.

"Quiero decirlo alto y claro que no negociamos con criminales ni toleramos acciones terroristas", sentenció el presidente guatemalteco esta noche en un mensaje a la población.

El mandatario recalcó que la declaración del estado de sitio no alterará las "vida cotidiana" de los ciudadanos ni la "movilidad de la población", más allá de la suspensión de la jornada educativa programada para este lunes en el ámbito privado y público.