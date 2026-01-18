Israel arresta a 4 extranjeros que protegían a palestinos en Cisjordania y deportará a dos

El suceso se produjo este sábado en las inmediaciones de la aldea palestina de Al Mughair, en el centro del territorio ocupado de Cisjordania.

Según un comunicado publicado este domingo por la Policía, los cuatro fueron arrestados "por agresión, alteración del orden público y violación de una orden general vigente en la zona".

A dos de ellos se les prohíbe entrar por 15 días en Cisjordania y los otros dos fueron trasladados ante un organismo de inmigración que decidió su deportación de Israel, detalla el comunicado.

La Policía culpa a los activistas de presuntamente "haber atacado a un pastor", como suele referirse a los colonos que, junto a su ganado, suelen irrumpir en las aldeas palestinas a fin de amedrentar a la población.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Según detalló en Instagram un fotógrafo israelí que documentó un altercado en esa aldea, tanto soldados como agentes de Policía allanaron este sábado la propiedad de la familia palestina Abu Hamam, después de que un colono impidiese la entrada a su vivienda a una mujer palestina, que de acuerdo al fotógrafo fue arrestada.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además, indica que la Policía expulsó a activistas que ejercían lo que se conoce como 'defensa protectora', esto es intentar ofrecer cierta protección física a los palestinos en caso de ataques de colonos.

"Yo mismo fui arrestado y liberado horas después, mientras que la mujer palestina sigue bajo custodia y esta previsto que aparezca ante un juez el miércoles", detalla el fotógrafo.

También en Al Mughair, durante una incursión militar, Ejército israelí mató el viernes a un chico palestino de 14 años, quien recibió un disparo letal. El Ejército dijo luego que sus soldados dispararon contra él porque el adolescente se disponía a lanzarles una piedra.

Solo en 2025, al menos 242 palestinos (55 de ellos menores de edad), murieron por fuego israelí en Cisjordania ocupada y Jerusalén Este, mientras que la cifra asciende a unos 1.060 desde el 7 de octubre de 2023, incluidos más de 200 niños.