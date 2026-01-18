La policía de Guatemala sufre múltiples ataques en diversos puntos del país

Los ataques tienen lugar en medio de varios motines que se han registrado en las cárceles por parte de pandilleros, por lo que no se descarta que ambos hechos estén vinculados.

Los dos agentes fallecidos murieron en un atentado perpetrado a pocos kilómetros del centro de la Ciudad de Guatemala, según confirmaron los Bomberos Municipales.

De acuerdo a los cuerpos de socorro, otros dos policías fueron heridos en el norte de la capital del país centroamericano, específicamente en una zona roja denominada ‘El Limón’.

Los bomberos han confirmado que han existido atentados contra las fuerzas de seguridad en otras tres zonas, siempre en el perímetro de la urbe metropolitana.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Con respecto a los motines, las fuerzas de seguridad retomaron este domingo el control de la cárcel de máxima seguridad denominada 'Renovación I', en el sur del país, tras una revuelta registrada el sábado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Ejército de Guatemala informó que en conjunto con la Policía Nacional Civil "se restableció el orden" en la prisión, ubicada en el departamento (provincia) de Escuintla, unos 50 kilómetros al sur de la Ciudad de Guatemala.

De acuerdo con la misma fuente, también fueron liberados todos los agentes del Sistema Penitenciario que se encontraban tomados como rehenes, sin detallar hasta el momento la cifra.

El motín tuvo lugar el sábado, según confirmó el ministerio de Gobernación (Interior) y de acuerdo con videos divulgados en las redes sociales donde los reos destruyeron algunas de las instalaciones de la prisión.

La Policía Nacional Civil indicó que se "neutralizó" al líder de la pandilla denominada Barrio 18, Aldo Ochoa, uno de los promotores del motín, quien demandaba su traslado a otra prisión además de diversas comodidades como aire acondicionado y comida a domicilio.

En el segundo semestre de 2025, las pandillas 'Barrio 18' y 'Mara Salvatrucha' mantuvieron una férrea pugna con el Gobierno de Guatemala por el control de las prisiones, luego de que el pasado 31 de julio sus líderes fueran trasladados a la cárcel de máxima seguridad ‘Renovación I’ para aislarlos, lo que ha provocado constantes motines desde entonces en los centros penitenciarios.