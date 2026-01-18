Öcalan considera enfrentamientos armados en Siria un "sabotaje" al proceso de paz kurdo

Una delegación del DEM, tercera formación del Parlamento de Turquía, se reunió ayer, sábado, con Öcalan en la cárcel de la isla de Imrali, donde el exguerrillero cumple cadena perpetua.

Öcalan está "extremadamente preocupado por los combates y el aumento de la tensión" en Siria y considera que "esta situación es una iniciativa para sabotear el proceso de paz" entre el PKK y Turquía, lanzado hace un año, señaló DEM en un comunicado.

El fundador del PKK habría insistido en que "todos los problemas de Siria se pueden y se deben solucionar con diálogo, negociaciones y sentido común".

En ese sentido, invitó a "todos los bandos y participantes a jugar un rol positivo y actuar con responsabilidad", apuntando que él mismo estaba dispuesto a asumir una responsabilidad para evitar los combates, concluye el comunicado.

Mientras, el propio DEM atribuye la responsabilidad de los enfrentamientos al Gobierno de Damasco, al que acusa de no haber cumplido las promesas del acuerdo de marzo pasado.

El partido prokurdo asegura en un comunicado que los "ataques con armamento pesado" tras las renovadas negociaciones con las Fuerzas de Siria Democrática (FSD), una alianza armada liderada por milicias kurdas que controla el noreste de Siria, son "una provocación" y "un sabotaje" por parte del Gobierno sirio.

También pide al Gobierno turco "abandonar las políticas que perjudican las relaciones kurdo-turcas", como "llamar ciudadanos a los (kurdos) de un lado de la frontera y tratar como enemigos a los del otro lado".

El Gobierno islamista turco respalda plenamente a Damasco en su conflicto con las estructuras de facto autónomas del noreste de Siria y considera que las FSD son "terroristas", por sus vínculos con el PKK.