Primeros votantes en Portugal: Es importante sufragar para evitar avance de ultraderecha

En un país caracterizado por altas tasas de abstención, Ferreira da Silva, de 48 años, fue uno de los más madrugadores en la Escuela de Educación Secundaria Camões, en el centro de Lisboa, donde estudió de pequeño y que abrió sus puertas a las 8.00 hora local (misma hora GMT), como el resto de centros electorales.

Una veintena de personas aguardaban para sufragar antes de que el instituto iniciara su actividad electoral.

Ferreira da Silva explicó a EFE que le gusta votar temprano para evitar las multitudes.

"Es importante que vengan a votar muchas personas, no solo por la abstención, porque ahora con el avance de la extrema derecha es algo importante venir a votar y claramente, como país democrático que somos, es importante estar aquí y cumplir con este deber cívico", afirmó.

A él la campaña electoral le ha generado más dudas de las que tenía inicialmente sobre quién puede ser el vencedor y no quiso hacer quinielas: "Vine a cumplir mi deber cívico, el resto se lo dejo a Dios", comentó.

Minutos más tarde acudió al instituto Adriana Monteiro, de 18 años, que vota en las que son sus terceras elecciones desde que cumplió la mayoría de edad, siendo las anteriores las legislativas de mayo pasado y las municipales de octubre.

"Estoy en una fase muy pesada de la facultad, con muchos exámenes. Vine muy temprano para aprovechar bien el tiempo y poder estudiar", explicó a EFE.

Aseguró que tiene algunos amigos que se van a abstener en estos comicios, pese a que, para ella, "la mayor felicidad es poder votar".

"Mis padres siempre me enseñaron que abstenerme era como dar el voto a las mayorías, y si no queremos a las mayorías en el poder tenemos que votar. Es muy importante", defendió.

Más de 11 millones de portugueses están llamados a las urnas este domingo, de los que más de 1,7 millones residen en el extranjero.

Los últimos sondeos apuntan a que habrá una segunda vuelta en un plazo máximo de 21 días, ya que no se espera que ningún candidato llegue a más de la mitad de los votos, necesarios para proclamarse vencedor en la votación de hoy y que no haya una segunda ronda entre los dos aspirantes con más apoyos.

La encuesta del centro CESOP de la Universidad Católica Portuguesa para los medios RTP, Antena 1 y Público, publicada el martes, indica que el líder de ultraderecha André Ventura quedaría hoy primero, seguido por el exsecretario general del Partido Socialista António José Seguro, aunque en una segunda vuelta este último sería primero.