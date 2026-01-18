Von der Leyen y Metsola transmiten su pésame a España por el siniestro en Córdoba

En su cuenta de X, Von der Leyen se ha referido a las "terribles noticias" del accidente de trenes de Córdoba, y ha transmitido su pesar a las familias y seres queridos de las víctimas mortales "y al pueblo español".

"Deseo una rápida y completa recuperación a los heridos. Esta noche estáis en mis pensamientos", ha escrito.

Por su parte, la presidenta del Parlamento europeo, Roberta Metsola, se ha sumado a las condolencias también en la red social X.

"Mi más sentido pésame a sus familias y seres queridos. Les deseo que encuentren fuerza y consuelo en estos momentos tan difíciles, y que los heridos se recuperen pronto. Agradezco a los equipos de rescate su gran trabajo al responder a esta tragedia. Europa está con el pueblo español en estos momentos tan difíciles", ha transmitido.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, se ha mostrado consternado y ha trasladado su "más profunda solidaridad con las víctimas, sus seres queridos y con el pueblo español". "Mis más sinceras condolencias a las familias en duelo y todo mi apoyo a las personas heridas, así como a los equipos de emergencia movilizados", ha escrito en X.