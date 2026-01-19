Dinamarca y Groenlandia proponen a Rutte una misión de la OTAN en torno a Groenlandia

"Lo hemos debatido y también lo hemos propuesto", dijo Poulsen a la prensa tras reunirse junto con la responsable de Exteriores de Groenlandia, Vivian Motzfeldt, tras reunirse con Rutte en Bruselas, si bien no reveló cuál fue la respuesta de este.

El ministro danés de Defensa señaló únicamente que "el secretario general de la OTAN ha tomado en consideración" la petición.

"Espero que podamos lograr un marco sobre cómo podría llevarse a cabo" esa misión en torno a Groenlandia y el Ártico, señaló Poulsen.

En los últimos días, soldados de varios países aliados de la OTAN llegaron a Groenlandia como parte del ejercicio 'Arctic Endurance', que se centra en la defensa del flanco norte de la Alianza Atlántica, pero se trata de unas maniobras lideradas por Dinamarca y no de una misión específica de la organización aliada.

El ministro danés de Defensa consideró que la misión actual liderada por Dinamarca no ha fracasado pese a las amenazas arancelarias del presidente estadounidense, Donald Trump -quien ha alegado que quiere hacerse con la isla ártica por las buenas o malas ante la supuesta amenaza de Rusia y China en la región- a los ocho países que participan en las maniobras militares.

"Nada ha fracasado en cuanto a garantizar una mayor presencia de los aliados de la OTAN en Groenlandia", afirmó, y recalcó que se trata de una "estrategia clara", ya que Dinamarca quiere asumir una mayor responsabilidad por la seguridad común en el Ártico.

"El hecho de que ahora estemos realizando el ejercicio se ha comunicado de manera bastante abierta, por lo que no ha sido una sorpresa, ni siquiera para la administración estadounidense", enfatizó.

Poulsen subrayó que Dinamarca seguirá intentando mantener un diálogo con Estados Unidos sobre Groenlandia y el Ártico.

"No será la Mancomunidad del Reino (de Dinamarca) la que renuncie a insistir en el diálogo", insistió.

También consideró que Rutte "ha dedicado mucho esfuerzo a escuchar lo que hemos dicho" y "es plenamente consciente del desafío al que nos enfrentamos".

Esto también se aplica a "los desafíos en relación con la OTAN".

"Si Estados Unidos se retirara mañana de la OTAN, tendríamos un enorme desafío para defendernos por nosotros mismos", recalcó, pero insistió en que algunas declaraciones del presidente estadounidense son "realmente hirientes".

Rutte ha optado en las últimas semanas por no entrar a valorar las tensiones creadas por el deseo de Trump de hacerse con el control de Groenlandia, sino que se ha centrado más bien en la importancia de la seguridad en el Ártico.

El secretario general de la OTAN dijo la víspera tras las amenazas arancelarias de Trump a ocho países europeos y de la OTAN que mandaron soldados a la isla ártica, que ha hablado con el mandatario estadounidense "sobre la situación de seguridad en Groenlandia y el Ártico" y que "seguiremos trabajando en ello".