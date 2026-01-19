El Eurogrupo elige al croata Boris Vujčić para suceder a De Guindos en el BCE

Bruselas, 19 ene (EFE).- Los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona (el Eurogrupo) eligieron este lunes al croata Boris Vujčić, actual gobernador del banco central de su país, como nuevo vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE) en sustitución del español Luis de Guindos a partir del 1 de junio de este año.

Boris Vujčić (Zagreb, 1964), economista y profesor universitario, cuenta con una dilatada experiencia en el ámbito de los bancos centrales que comenzó en 1996 como jefe del departamento de investigación del Banco de Croacia y que dio un paso más en el año 2000 cuando fue nombrado vicegobernador de la entidad.

Doce años más tarde, en 2012, subió al máximo peldaño del Banco de Croacia como gobernador, cargo que ocupa en la actualidad. Era, por tanto, el director del banco central nacional cuando su país asumió el euro como moneda propia el 1 de enero de 2023.

Considerado como un 'halcón' en la jerga monetaria (a favor de una política monetaria más restrictiva y dura para contener la inflación), el croata se ha impuesto a los otros cinco candidatos que presentaron sus candidaturas para ser a partir del 1 de junio de este año el 'número dos' de la francesa Christine Lagarde.

La elección se produjo tras sucesivas rondas de votación tras las cuales algunos de los candidatos con menos respaldo se retiraron de la carrera, según describen a EFE fuentes comunitarias. Tras la primera abandonaron el lituano Rimantas Šadžius y el estonio Madis Müller para aumentar las posibilidades del tercer socio báltico, el letón Mārtiņš Kazāks.

Este movimiento estratégico, sin embargo, no tuvo éxito puesto que Kazāks se retiró como candidato tras la segunda ronda de consultas, así como el aspirante portugués Mário Centeno, lo que dejó una votación final entre el croata y el finlandés Olli Rehn.

Finalmente fue Vujčić el elegido por los ministros de Finanzas de la Eurozona en lo que el presidente del Eurogrupo, el griego Kyriakos Pierrakakis, ha calificado como una "muestra de madurez institucional", puesto que "las capacidades y la experiencia" de los aspirantes podría haber alargado el proceso, según afirmó en una rueda de prensa

En este nombramiento, apuntan las mismas fuentes, han tenido mucho peso el cálculo y los equilibrios de cara a los futuros puestos de la cúpula del BCE que habrá que renovar en los próximos dos años, en especial la presidencia del banco que ansían las grandes economías de la zona euro.

Por el momento, con la marcha de De Guindos España perderá su silla en el Comité Ejecutivo del instituto emisor y no podría recuperarla hasta al menos un año después, en junio de 2027, cuando tocará renovar el puesto que ahora desempeña el economista jefe, Philip Lane.

Las siguientes renovaciones no llegarían hasta noviembre de ese mismo año, mes en el que finaliza el mandato de Lagarde como presidenta del BCE, o enero de 2028, momento en el que la alemana Isabel Schabel tiene que abandonar su puesto en el Comité Ejecutivo de la institución monetaria.

El nombramiento de Vujčić todavía debe ser confirmado primero por los ministros de Finanzas de la UE (el Ecofin) y después por los jefes de Estado y de Gobierno del bloque tras haber consultado al Parlamento Europeo y al propio banco emisor, aunque sus dictámenes no son vinculantes.

De hecho, el Eurogrupo ha desoído la recomendación que la pasada semana emitió la comisión de Asuntos Económicos de la Eurocámara, que tras escuchar a todos los candidatos a puerta cerrada sugirió elegir al letón Kazāks o al portugués Centeno.