El presidente de Mozambique cancela su viaje a Davos por lluvias que causaron 103 muertos

"Hemos decidido cancelar nuestra participación en el Foro Económico Mundial de Davos. Mozambique atraviesa un momento difícil. Como presidente de la República, nuestro lugar está junto a nuestro pueblo", afirmó Chapo en su cuenta oficial a través de la red social Facebook a última hora del domingo.

"Mantenemos nuestro compromiso con la inversión y con los socios internacionales, pero la prioridad absoluta en este momento es salvar vidas", añadió.

Chapo informó de que se han reforzado los medios aéreos mientras el rescate de ciudadanos continúa en las zonas en una situación más crítica, e hizo un "llamamiento a la unión y la solidaridad de todos".

Según el último informe de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), difundido la pasada noche con datos del Instituto Nacional de Gestión de Desastres (INGD) mozambiqueño, al menos 432.000 personas se han visto afectadas por las lluvias e inundaciones en las provincias de Maputo, Gaza, Inhambane, Sofala y Zambezia.

Gaza es la más golpeada, con 330.000 personas afectadas, señaló la OCHA.

En imágenes difundidas en redes sociales y por medios locales y autoridades, se pueden ver tierras de cultivo, carreteras y localidades completamente inundadas, en las que solo se aprecian los tejados de las viviendas, así como helicópteros realizando rescates de personas atrapadas sobre sus casas o subidas a árboles.

El presidente visitó este fin de semana las zonas afectadas y compartió en redes sociales un vídeo en el que se puede ver un helicóptero rescatando a una docena de personas que esperaban apretujadas en pocos metros sobre un vehículo y rodeadas por el agua.

Mozambique se encuentra en el punto álgido de la temporada de lluvias, que comenzó en octubre de 2025 y se espera que finalice en marzo de 2026.

El INGD cifró el pasado viernes en 103 los muertos desde el inicio de la temporada y dio un balance de al menos 51.000 viviendas afectadas, 15 centros de salud inundados, siete puentes dañados y 152 kilómetros de carreteras destruidos.

Mientras, las evacuaciones continúan en el país, las autoridades han solicitado a la ONU más recursos aéreos para operaciones de rescate y transporte rápido de ayuda humanitaria.

El Gobierno mozambiqueño también ha pedido a la organización apoyo técnico y logístico, mediante especialistas en ingeniería civil y gestión de desastres, así como suministros humanitarios "vitales".

Para apoyar en las labores a las autoridades mozambiqueñas, la Fuerza Nacional de Defensa de Sudáfrica (SANDF) anunció el despliegue de un helicóptero en el país vecino y un equipo de rescate.