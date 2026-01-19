España recibió 111,7 millones de pasajeros internacionales en 2025, casi un 6 % más

La estadística del organismo público encargado de la promoción de la actividad turística de España contempla a todos los pasajeros llegados de aeropuertos internacionales y subraya que el 85,4 % del flujo total de pasajeros procedió de Europa, el 5,1 % más.

Por su parte, desde América llegó el 8,8 % del total, lo que supone un incremento del 5,4 % respecto a 2024, y desde Asia el 2,7 % (+18,6 %).

En el resto de mercados en 2025 destacaron, por su volumen de llegadas y evolución positiva, los países del golfo Pérsico, Emiratos Árabes Unidos y Catar.

De Asia destacó China y la recuperación de la conexión con Japón a finales de 2024, y, entre los países iberoamericanos, sobresalió Colombia con más de un millón de llegadas.

En 2025 la Comunidad de Madrid fue la que acaparó el mayor número de pasajeros con el 23,1 % y registró un incremento del 5,2 %. La Comunidad Valenciana, en el este del país, fue la que más creció (11,4 %).