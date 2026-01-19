Exiliados venezolanos y cubanos en Miami oran por la libertad de sus países

La actividad, que combinó una misa y momentos de reflexión espiritual, reunió a fieles, líderes cívicos y religiosos en un acto de unidad y esperanza por el futuro de ambos países, manifestó a EFE Orlando Gutiérrez, secretario general de ARC.

La misa, celebrada bajo el lema 'Oración por una Venezuela libre y una Cuba libre', se llevó a cabo en la iglesia cristiana Presencia Viva, en Doral, una ciudad con una de las mayores poblaciones venezolanas del condado.

Gutiérrez señaló que la jornada fue convocada no solo en solidaridad con "aquellos dentro de Cuba que han iniciado una jornada de oración por salvar a Cuba", sino también como momento de recogimiento y fe por la libertad de "todos los países cautivos de dictadura".

El directivo de la coalición afirmó que "sentimos en nuestro corazón, sentimos por lo que vemos de la lucha del pueblo cubano, que se acerca el momento de la libertad de Cuba, pero fundamental para eso es potenciar espiritualmente al pueblo de Cuba en la refundación de Cuba en Cristo Jesús".

Las comunidades del exilio en Miami se mantienen en expectativa en torno al rumbo de Venezuela y Cuba tras la operación militar estadounidense del pasado 3 de enero que culminó con la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, en territorio venezolano y su traslado a Nueva York para enfrentar cargos relacionados con narcotráfico.

"Oré por la tierra que me vio nacer, Cuba, con la esperanza de que venga un día nuevo, un nuevo amanecer para Cuba, donde podamos sentarnos en una mesa, y con libertad opinar (...), y poder votar por el gobernante que deseamos", dijo a EFE Eida Diego, una de las pastoras participantes.