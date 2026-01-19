Francia celebra nuevo alto el fuego entre Damasco y sirios kurdos e insta a respetarlo

"Celebramos el acuerdo de alto el fuego alcanzado el 18 de enero" entre el presidente sirio, Ahmad al-Sharaa, y el general Mazlum Abdi, jefe de las Fuerzas de Siria Democrática (FSD), declaró el Ministerio de Asuntos Exteriores francés en un comunicado, en el que lanzó un llamamiento a "todas las partes a respetarlo".

Y añadió que "Francia mantiene su compromiso con sus aliados kurdos", junto a los que combatió al grupo terrorista Estado Islámico.

Además del alto el fuego, entre los puntos más importantes del pacto están la entrega de la administración de tres provincias del este de Siria -que controlan los kurdosirios- al Estado sirio, así como la integración "individual" de miembros de las FSD en el Ejército sirio.

Junto a la entrada en estas provincias, el Gobierno sirio controlará "todos los pasos fronterizos, los campos petrolíferos y de gas en la zona", lo cual "garantiza su protección por parte de las fuerzas regulares para asegurar el retorno de los recursos al Estado sirio".

Damasco y los kurdosirios ya firmaron el 10 de marzo de 2025 un acuerdo para buscar una solución a las autoproclamadas zonas autónomas del noreste de Siria en manos de una administración liderada por kurdos, en un proceso surgido del derrocamiento de Bachar al Asad hace poco más de un año y que no cristalizó.