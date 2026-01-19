La japonesa TEPCO pospone la reapertura de la mayor central nuclear del mundo por un fallo

Según NHK, el fallo se produjo en una alarma, que no sonó durante una prueba para retirar las barras de control del reactor.

El error ya se ha resuelto, pero la compañía prefirió posponer unos días la reactivación para realizar más pruebas.

Está previsto que la empresa explique a lo largo de este lunes su decisión en una rueda de prensa.

El pasado mes de diciembre, la asamblea de la prefectura de Niigata, donde se encuentra la central, aprobó el plan del gobernador para reactivar el sexto reactor de la planta, después de que el regulador nuclear nacional diera su visto bueno a encender dos de los siete reactores del complejo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Las siete unidades de la planta llevan paradas desde el accidente atómico de 2011 en Fukushima.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los reactores 6 y 7 pasaron las revisiones para su reactivación en 2017, pero posteriormente se ordenó a la central permanecer inoperativa por fallas en la seguridad contra ataques terroristas.

En diciembre de 2023 se dio el visto bueno a las medidas adoptadas y desde entonces la operadora, Tokyo Electric Power Company (TEPCO), viene realizando los trámites necesarios para ponerlas en marcha.

De producirse el encendido del reactor, será el primero de una central operada por TEPCO, que gestionaba la planta de Fukushima antes del desastre.

Por su capacidad, la planta de Kashiwazaki-Kariwa es una pieza clave en el plan de suministro energético de TEPCO y va en línea con la estrategia promovida por el Ejecutivo japonés de Sanae Takaichi de impulsar las nucleares con vistas a alcanzar sus objetivos de reducción de emisiones.