La producción industrial de China creció un 5,9 % en 2025, pero la inversión cayó

En diciembre, el avance de la producción industrial fue del 5,2 % interanual, cifra que superó tanto la lectura del mes anterior (4,8 %) como las expectativas de los analistas, que esperaban un repunte pero menos pronunciado, hasta en torno a un 5 %.

A lo largo de 2025, el sector en el que más creció la producción fue el manufacturero (+6,4 %), seguido del minero (+5,6 %) y, más alejado, de producción y suministro de electricidad, calefacción, gas y agua (+2,3 %).

En su comunicado, la ONE destaca algunos segmentos concretos que experimentaron importantes aumentos de producción como las impresoras 3D (+52,5 %), los robots industriales (+28 %) o los vehículos eléctricos (+25,1 %).

Zichun Huang, analista de la consultora británica Capital Economics, considera a los datos de producción industrial de diciembre como el "lado positivo" de las cifras hoy publicadas, apuntando específicamente a la influencia de las exportaciones.

"La demanda exterior de productos chinos parece estar creciendo, con el crecimiento de las exportaciones y las ventas industriales para el extranjero acelerando este último mes", agrega.

La institución hizo hoy públicos también otros datos estadísticos como las ventas al por menor, indicador clave para medir el estado del consumo, que crecieron un 3,7 % interanual en 2025, tasa que, pese a ser 0,2 puntos superior a la del año pasado, sigue muy lejos de recuperar el nivel de 2023 (+7,2 %).

De hecho, la tasa de diciembre reflejó los problemas de consumo en el país: cayó desde el 1,3 % al 0,9 % interanual, mientras que los expertos esperaban únicamente una leve ralentización hasta un 1,2 %.

Además, según Sarah Tan, economista de Moody's Analytics, "más que en una demanda auténtica", las ventas "se apoyaron con fuerza" en el multimillonario 'plan renove' impulsado por Pekín para promover la compra de productos nuevos como electrodomésticos.

Por su parte, la tasa oficial de desempleo se situó en el 5,1 % al cierre de diciembre, idéntica lectura a la del mes anterior, mientras que en el global del año registró una media del 5,2 %, dentro de los márgenes de Pekín, que se había marcado un límite máximo del 5,5 % para 2025.

La inversión en activos fijos pasó de crecer un 3,2 % en 2024 a caer un 3,8 % en 2025, lastrada principalmente -aunque no únicamente- por la destinada promoción inmobiliaria, que se desplomó un 17,2 % en el marco de la prolongada crisis que vive el sector.

Dentro de los datos sobre inversión inmobiliaria, la ONE indicó que las ventas comerciales de inmuebles medidas sobre área de suelo se redujeron un 8,7 % interanual, tasa inferior a la del año pasado pero que amplía la tendencia negativa del sector (-24,3 % en 2022, -8,5 % en 2023 y -12,9 % en 2024).

"El sector inmobiliario siguió siendo un importante lastre, con ventas escasas, caídas de precios y promotoras en apuros erosionando el patrimonio y la confianza de los hogares. (...) La crisis se prolongará este año, lo cual pesará sobre los hogares y los fabricantes", apuntó Tan.

Los otros dos segmentos en los que la ONE evalúa la inversión también empeoraron sensiblemente con respecto a 2024: la destinada a manufactura creció un 0,6 % tras haber subido un 9,2 % el año anterior, y la de infraestructura pasó de aumentar un 4,4 % a descender un 2,2 %.

De hecho, la inversión en activos fijos excluyendo la inmobiliaria, una lectura alternativa que habitualmente reflejaba datos positivos en los últimos tiempos, cayó un 0,5 % en el recién finalizado año.

Según cálculos de Huang, la inversión cayó un 16 % interanual en diciembre.