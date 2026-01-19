ONU advierte sobre agravamiento de la crisis humanitaria en Yemen tras 12 años de guerra

El coordinador humanitario de la ONU para el país, Julien Harneis, subrayó en rueda de prensa desde Ginebra que el numero de personas en necesidad de ayuda humanitaria aumentará de 19,5 millones en 2025 a 21 millones en 2026, casi dos tercios de la población total.

En contraste, el plan de respuesta humanitaria de la ONU para el país solo logró un 28 % de su financiación el pasado año, y a las dificultades financieras se suman las operativas por la escalonada detención de 73 trabajadores de Naciones Unidas en la zona del norte controlada por los rebeldes hutíes.

"Algunas de sus familias no les han visto en cinco años e ignoran las condiciones de su detención, dónde se encuentran o si serán en el futuro condenados a muerte", lamentó Harneis.

El coordinador en el país árabe agregó que la inseguridad alimentaria puede empeorar este año en la costa yemení del Mar Rojo, y advirtió que la falta de respaldo internacional a las labores de la ONU "puede tener consecuencias muy graves, porque Gobierno y autoridades en Saná (hutíes) no tienen la capacidad para mantener el sistema de salud".

"Un país que ha registrado las tasas más altas de sarampión del mundo y que ha sufrido frecuentes epidemias de cólera puede ser muy vulnerables a epidemias, especialmente en el norte", alertó.

También aseguró que en las zonas del norte donde la ONU no puede desempeñar su labor por las detenciones de sus empleados las ONG no tienen capacidad par suplir este trabajo.

"Algunas cosas únicamente las puede hacer Naciones Unidas. En un país donde ha apoyado 2.300 centros de atención primaria, ninguna ONG tiene la capacidad para cubrir todo eso", señaló Harneis.

El coordinador reconoció que la situación en Yemen está olvidada a nivel internacional, en parte porque "los medios no se están involucrando como deberían".

"Muy pocos entran en las áreas bajo control hutí, donde vive el 70 % de la población. En los dos últimos años, apenas uno o dos medios internacionales han estado allí", recordó.

Respecto al descenso de donaciones internacionales hacia Yemen, admitió que los Gobiernos occidentales se encuentran bajo "presión presupuestaria", después de años en que países como Estados Unidos o Reino Unido se encontraban entre los mayores contribuyentes.

Sin embargo, en la región "países como Arabia Saudí, Emiratos Árabes y otros han sido generosos, y esperamos que haya un mayor compromiso por su parte", destacó.