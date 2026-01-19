Otro diputado conservador británico se pasa al populista Reform UK de Farage

Rosindell, hasta ahora diputado por la circunscripción inglesa de Romford y que trabajaba en asuntos de política exterior dentro del Partido Conservador, dijo que habló anoche con el líder de Reform UK antes de aceptar unirse a su formación.

Farage, cuyo partido va a la cabeza de las encuestas sobre intención de voto, calificó al político como un "gran patriota" y resaltó que "será una gran incorporación a nuestro equipo".

Al comunicar anoche su decisión, el diputado dijo que los 'tories' están "atados a los errores" del pasado y no se muestran dispuestos a asumir una "responsabilidad significativa" por las malas decisiones.

La decisión de Rosindell se produce después de que Robert Jenrick -hasta la semana pasada portavoz conservador de Justicia- decidiera unirse al partido de Farage horas después de que la líder 'tory', Kemi Badenoch, lo destituyera del llamado "gabinete en la sombra" porque tenía información de que quería abandonar el partido.

Rosindell, de 59 años, escribió en su portal de X que "las opiniones y preocupaciones de los electores como el mío en Romford han sido ignoradas sistemáticamente durante demasiado tiempo".

"Nuestro país ha sufrido una generación de declive controlado. Ahora se requieren medidas radicales para revertir las decisiones perjudiciales del pasado y forjar un nuevo rumbo para el Reino Unido", añadió.

La salida de Jenrick supuso un golpe para los 'tories', ya que era un 'peso pesado' dentro del partido al haber estado cerca de liderarlo en 2024 pero fue vencido por Badenoch en una votación interna.

Además de Jenrick, hace unos días Reform UK anunció el paso a sus filas de otro prominente conservador, Nadhim Zahawi, que fue ministro de Economía en el Gobierno de Boris Johnson.