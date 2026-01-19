Sánchez cancela su participación en el Foro de Davos por el accidente de trenes en España

Sánchez tenía previsto viajar la tarde del martes a la localidad suiza de Davos para asistir a la cena oficial con motivo del foro y al día siguiente iba a intervenir ante el plenario del evento y a mantener una serie de reuniones.

Sin embargo, debido a las consecuencias del descarrilamiento de los trenes en Adamuz (Córdoba), ha suspendido ese viaje y permanecerá en España.

Sánchez ya había suspendido toda su agenda prevista para este lunes, que incluía una reunión en el Palacio de la Moncloa con el líder del opositor Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, y esta mañana se desplaza a la zona del accidente para conocer más detalles sobre el terreno.

Los reyes de España también viajarán mañana a la zona del accidente.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Según han informado fuentes de la Casa Real, los reyes Felipe VI y Letizia, que se encuentran en Atenas este lunes para asistir al funeral de la princesa Irene de Grecia, han suspendido el acto previsto para este martes en Toledo, donde iban a entregar las medallas de Oro al Mérito en Bellas Artes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El accidente de este domingo entre dos trenes ha provocado al menos 39 muertos y más de un centenar de heridos, una cifra que las autoridades advierten que no es definitiva.

Un tren de la compañía Iryo que había salido de Málaga a las 18:40 horas (17:40 GMT) con destino a Puerta de Atocha (Madrid) con 317 personas a bordo descarriló sus tres últimos vagones a las 19:39 horas (18:39 GMT) e invadió la vía contigua, por la que en ese momento circulaba otro convoy de Renfe con destino a Huelva, que también descarriló.

Los vagones del Iryo impactaron contra los dos primeros vagones del Alvia de Renfe, que salieron despedidos y cayeron por un terraplén de unos cuatro metros.