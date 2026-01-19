Se estudia si una rotura de la vía es "causa o consecuencia" del accidente, según Gobierno

"Determinar en este momento que hay un problema de soldadura es totalmente inviable", añadió el ministro de Transportes en una de las al menos cinco entrevistas televisivas en directo que mantuvo en la tarde-noche del lunes para dar explicaciones sobre el accidente que hasta el momento ha provocado la muerte de 40 personas.

En declaraciones a la televisión pública, Puente afirmó que el accidente en Adamuz (Córdoba, sur de España) ha "destrozado parte de la infraestructura", aunque señaló que, por el momento, los investigadores siguen "recopilando datos y la tesis es una especulación más, como otras".

El ministro respondió así al ser preguntado por informaciones que apuntan a que el accidente se pudo haber originado por un fallo en la soldadura de un tramo de la vía en la que descarriló el tren de la compañía Iryo siniestrado. La Guardia Civil española difundió una imagen de ese tramo estudiado por los investigadores.

"Especular es inevitable y los medios se van a sumar a la especulación", insistió Puente, que en otra entrevista en la cadena primada La Sexta dijo que a lo largo de doscientos o trescientos metros de vía en la zona del accidente hay muchas roturas de la vía.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Al respecto, explica que esa rotura en concreto podría ser la más cercana al punto en el que se produjo el descarrilamiento y lo que se trata de dilucidar es si se produce a consecuencia del accidente o si es lo que precisamente produjo el siniestro, algo que "no es posible saber en este momento" al requerir de pruebas de laboratorio.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El ministro explicó que el descarrilamiento se produjo por el octavo vagón del Iryo, y en un tramo recto, y que eso hace que las circunstancias sean "totalmente infrecuentes en la operativa ferroviaria".

Respecto a las especulaciones que apuntan a unas vibraciones previas al momento del descarrilamiento, afirmó que tienen constancia de que una pasajera lo ha contado en redes sociales pero que no saben si se han producido en el momento del accidente o fueron anteriores.

Además, dijo que generalmente estas vibraciones de las que se suele hablar no tienen nada que ver con lo acontecido el domingo.