Un niño de 11 años sale ileso tras el segundo ataque de tiburón en Sídney en 24 horas

El suceso ocurrió poco antes del mediodía, cuando el niño practicaba surf y el animal arrancó un fragmento de la tabla sin causarle heridas.

Salvamento Marítimo del estado de Nueva Gales del Sur, donde se encuentra Sídney, confirmó que el menor salió del agua por sus propios medios y no fue necesaria la intervención de los servicios de ambulancia.

Como medida preventiva, se desplegaron drones, motos acuáticas y patrullas marítimas para localizar al tiburón, y la playa fue cerrada al público al menos durante 24 horas.

El episodio se produjo un día después de que un niño de 12 años resultara gravemente herido tras ser atacado por un tiburón en la Playa Tiburón, en el este de la ciudad, donde permanece ingresado en estado crítico en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Infantil de Sídney.

En ese caso, la policía local atribuyó la supervivencia del menor a la rápida actuación de sus amigos y de los equipos de rescate.

Las autoridades señalaron que las intensas lluvias registradas durante el fin de semana, que generaron aguas turbias y una mezcla de agua dulce y salada, podrían haber favorecido la presencia de tiburones cerca de la costa.

Durante 2025, se registraron al menos una decena de ataques de tiburón en el país, incluido uno a un niño de 9 años que logró sobrevivir, y de los cuales cinco resultaron mortales.

Según una base nacional de incidentes, desde 1791 hasta 2025 se han registrado más de 1.280 ataques de tiburón en Australia, unos 260 mortales.