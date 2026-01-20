Decomisan en Ecuador 300 paquetes de cocaína que iban a ser enviados al extranjero

Con ayuda de perros adiestrados, agentes antidrogas registraron una casa en la que presumía que se acopiaba droga y encontraron los paquetes embalados con cinta adhesiva de color café.
De acuerdo con las primeras verificaciones, los paquetes contenían una mezcla sofisticada de clorhidrato de cocaína con jabón y yeso, una modalidad empleada para dificultar su detección.
El ministro del Interior, John Reimberg, señaló en su cuenta de X que la droga "estaba lista para ser introducida y contaminar contenedores en los puertos y ser enviada a otros países".
Progreso es una localidad rural estratégicamente ubicada en la ruta entre los puertos de Guayaquil, que concentran el 85 % de la carga nacional.
Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, con varios puertos en sus costas y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de esa droga que se dirige mayormente a Europa y Norteamérica.
En 2025, las fuerzas de seguridad decomisaron 214,53 toneladas de droga, 80 menos de las que se reportaron en 2024, cuando se contabilizó una cifra récord de 294,61 toneladas, de acuerdo a datos oficiales.