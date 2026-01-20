Decomisan en Ecuador 300 paquetes de cocaína que iban a ser enviados al extranjero

Guayaquil (Ecuador), 20 ene (EFE).- La Policía de Ecuador decomisó este martes 300 paquetes de droga, presumiblemente cocaína, que iban a ser enviados al extranjero y que estaban almacenados en una vivienda de la localidad de Progreso, perteneciente a Guayaquil, un sitio clave para las bandas criminales que buscan contaminar la carga de exportación.