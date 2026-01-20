Desaparece un helicóptero con tres personas a bordo en el suroeste de Japón

A bordo viajaban dos ciudadanos taiwaneses, además del piloto de la aeronave, que había despegado sobre las 10.50 hora local (01.50 GMT) del zoológico Aso Cuddly Dominion, que ofrece vuelos turísticos en la zona.

Los operadores perdieron el contacto con el helicóptero en torno a las 11.00 (02.00 GMT). Era el tercer vuelo del día, y no se habían registrado incidentes durante los dos vuelos anteriores.

Según la cadena pública de noticias NHK, un helicóptero de la Policía identificó a lo largo de la tarde lo que parece ser una aeronave junto a un cráter del monte Aso, y las autoridades están tratando de comprobar si se trata del vehículo perdido.

Según Kyodo, la zona es conocida por sus paisajes volcánicos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy