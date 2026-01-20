El Secretario del Tesoro de EEUU insta a Europa a descartar represalias por Groenlandia

Durante su intervención en el Foro Económico de Davos este martes, Bessent ha asegurado que la isla "es esencial para el escudo antimisiles "Cúpula Dorada", mecanismo de defensa para misiles intercontinentales.

En todo caso, la intención de la administración estadounidense es "seguir adelante con el acuerdo comercial con Europa", a la que ha calificado de "epicentro del gran embrollo regulatorio", y a la que ha instado a "desregular" del mismo modo que lo ha hecho Trump en EEUU "con muy buenos resultados".

La economía estadounidense "es muy fuerte y el crecimiento se está acelerando", como demuestra el hecho de que el país "está a punto de reducir el déficit hasta el 3 % del PIB antes de que acabe el mandato del presidente, ha dicho.

El secretario del Tesoro ha considerado "muy improbable" que el Tribunal Supremo de Estados Unidos derogue la política económica clave de Trump, después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, haya decidido acudir a los tribunales para preservar la independencia del organismo.

Asimismo, ha enfatizado que la OTAN goza de un excelente estado de salud "gracias al presidente Trump", y "nunca ha sido más segura que ahora", ha dicho Bessent, que ha añadido que Estados Unidos "no quiere otro Diego García", en referencia al territorio británico en el océano Índico que la Corte Internacional de Justicia dictaminó en 2019 que debía ser descolonizado y puesto bajo mandato británico.

Bessent ha lamentado que China y Japón se hayan enzarzado en una "escaramuza" por las tensiones surgidas entre ambas economías, y ha destacado que EEUU, pese a los estrechos lazos mantiene con el país nipón, "es inmune" a las amenazas de China".