Migrantes en Trinidad y Tobago están atemorizados ante riesgo de anulación de registro

"Ahora que se ha aplazado, me preocupa que nunca se lleve a cabo", declaró a EFE la migrante venezolana Andrina Manizales que trabaja en el sur de Trinidad, agregando que ya había reunido todos los documentos necesarios y se estaba preparando para registrarse.

Persad-Bissessar declaró que el proceso, que estaba previsto que comenzara en enero, podría tener lugar tras las celebraciones del Carnaval del país los días 16 y 17 de febrero, dependiendo de la evolución de la situación en Venezuela.

En este contexto, varios migrantes dijeron a EFE que algunos habían recibido cartas de deportación cuando intentaron informarse sobre el registro en la División de Inmigración de Trinidad, en Puerto España.

Por su parte, el migrante cubano Yorlandy Almanza, que lleva varios años viviendo y trabajando en Trinidad, comentó que había estado esperando a que comenzara el proceso de registro y esperaba que le proporcionara estabilidad legal.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Del mismo modo, la coordinadora del Grupo de Apoyo a los Migrantes de La Romaine, Angie Ramnarine, afirmó que la falta de claridad ha inquietado a las comunidades de migrantes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"En octubre, el Gobierno envió un mensaje diciendo que llevaría a cabo una deportación masiva, lo que provocó que los migrantes se escondieran. En diciembre, dijeron que iban a registrar a las personas, y ahora estamos en la tercera semana de enero y nos enteramos de que no es algo seguro. Esto es inaceptable", lamentó Ramnarine.

El registro estaba previsto que comenzara el 19 de enero en el estadio Ato Boldon de Couva, en el centro de Trinidad, para permitir a los migrantes indocumentados regularizar su situación en el marco del programa ampliado de registro de migrantes del Gobierno trinitense.

Se desconoce el número exacto de venezolanos que viven en Trinidad y Tobago, pero se estima que son alrededor de 30.000, según la Plataforma Regional de Coordinación Interinstitucional para los Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V, por sus siglas en inglés), liderada por Naciones Unidas.

El proceso de registro está vinculado al Aviso Legal 470, la Orden de Inmigración (Exención del permiso de trabajo) (Inmigrantes) de 2025, que inicialmente estaba prevista para entrar en vigor desde el 1 de enero de 2026 hasta el 30 de septiembre de 2026.

Los migrantes siguen estando sujetos a deportación si cometen delitos penales, proporcionan información falsa o incumplen las leyes de inmigración después de registrarse.

El registro de migrantes venezolanos comenzó en 2019 en Trinidad, en medio de una crisis humanitaria en Venezuela, pero desde entonces los permisos han caducado.

Las licencias vencieron el 31 de diciembre de 2025, y el Gobierno trinitense, liderado por Persad-Bissessar, afirmó en noviembre que planeaba renovar solo 727 de las 4.237 solicitudes.