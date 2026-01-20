Panamá prohíbe la exportación comercial de especies de tiburones y rayas amenazadas

La cuota cero de exportación está vigente desde el 1 de enero de 2026 y veta las exportaciones comerciales internacionales de estas especies, productos, subproductos, partes o derivados, con el fin de "prevenir la sobreexplotación y generar el tiempo necesario para fortalecer la información científica, sistemas de monitoreo poblacional, mecanismos de control y trazabilidad".

"Esta medida se mantendrá vigente hasta que se desarrollen investigaciones científicas por especie, se implementen monitoreos poblacionales y se afiancen acciones efectivas de trazabilidad y control de los especímenes y de las transacciones asociadas", precisó un comunicado de la cartera de Ambiente.

Se trata de una decisión orientada a la conservación de estas especies "amenazadas y garantizar su supervivencia", dada la "vulnerabilidad biológica de los tiburones y rayas, su valor ecológico en los ecosistemas marinos y la necesidad de asegurar que cualquier uso futuro sea compatible con la conservación de las poblaciones silvestres".

El Ministerio de Ambiente detalló que solo se exceptúan de la disposición de cuota cero los "usos científicos, médicos, educativos y aquellos requeridos para la aplicación de la ley, judicial o forense, que deberán cumplir previamente con los procesos de autorización formales establecidos" por este despacho en su calidad de autoridad administrativa de CITES en Panamá.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"MiAMBIENTE en su calidad de Autoridad Administrativa CITES notificó oficialmente a la Secretaría de la Convención y a las Partes sobre la implementación de esta medida, ya CITES notificó mundialmente la medida, como parte de las acciones nacionales para la protección de los recursos marinos y el manejo responsable de las especies de interés comercial", agregó el comunicado oficial.