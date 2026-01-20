Trump dice que crea la Junta de la Paz porque la ONU no le ayuda a resolver guerras

"Acabamos de crear la Junta de la Paz, que creo que va a ser increíble. Ojalá la ONU pudiera hacer más. Ojalá no necesitáramos una Junta de la Paz, pero, con todas las guerras que resolví, la ONU nunca me ayudó en ninguna", declaró en una rueda de prensa en la Casa Blanca con motivo del primer aniversario de su segundo mandato.

A pesar de ello, Trump afirmó que quiere "dejar que la ONU continúe existiendo porque su potencial es muy grande".

Trump presidirá el próximo jueves, durante el Foro Económico Mundial de Davos (Suiza), la ceremonia de fundación de la Junta de la Paz, un organismo internacional liderado por el republicano para supervisar la resolución de conflictos a nivel global.

Aunque la Junta de la Paz se ideó en un principio para supervisar la implementación del alto el fuego en la Franja de Gaza, Trump quiere ampliar sus atribuciones y competir con el Consejo de Seguridad de la ONU.

Según medios estadounidenses, los países que deseen un asiento permanente en la Junta de la Paz deben aportar alrededor de 1.000 millones de dólares, aunque el único con poder de veto será Trump.

Trump ha invitado a decenas de líderes internacionales a conformar la Junta de la Paz, incluidos el presidente ruso, Vladímir Putin; el argentino, Javier Milei; y el turco, Recep Tayyip Erdogan.

El presidente francés, Emmanuel Macron, rechazó integrarse en el organismo, lo que llevó a Trump a amenazar con imponer aranceles a los vinos franceses.

Durante la rueda de prensa, Trump aseguró de nuevo que ha logrado resolver ocho guerras y reivindicó para sí mismo el Premio Nobel de la Paz.