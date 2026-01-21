Incendio en un campo de refugiados rohinyás de Bangladés deja sin hogar a 2.000 personas

El fuego dañó otros 72 refugios, además de baños, puntos de abastecimiento de agua, farolas, escuelas y hasta dos mezquitas.

El incendio, que se produjo en la madrugada del martes, se extendió rápidamente por la poca distancia entre los refugios y la presencia de materiales altamente inflamables, como el bambú y el polietileno, un plástico comúnmente usado para bolsas y embalajes.

Estos refugios de bambú y plástico están pensados para ser usados entre 6 y 12 meses, pero los refugiados rohinyá, huidos de Birmania (Myanmar), han estado viviendo en ellos durante años, advirtió la organización.

En diciembre de 2024, el Gobierno bangladesí aprobó tres nuevos modelos de refugios semipermanentes pensados para construir 50.000 refugios más seguros.

Sin embargo, los recortes humanitarios de principios de 2025 afectaron también a Bangladés y dejaron un déficit de 467 millones de dólares (398 millones de euros), lo que paralizó el programa.

"Sin la financiación adecuada, las organizaciones humanitarias no pueden reconstruir estas estructuras más seguras, dejando a las familias atrapadas en refugios que no pueden soportar el fuego, las tormentas o el monzón", denunció NRC, dirigida por el antiguo coordinador humanitario de la ONU Jan Egeland.

Entre mayo de 2018 y finales del año pasado se registraron en Cox's Bazar 2.425 incendios que afectaron a más de 100.000 personas y dañaron 20.000 refugios.

Según la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), más de un millón de refugiados rohinyá viven en Cox's Bazar, lo que supone una de las mayores comunidades refugiadas del planeta.