Maquinista de 28 años en prácticas, la victima mortal de accidente ferroviario en Cataluña

Según detallaron fuentes de la policía regional de Cataluña (Mossos d'Esquadra), encargados de la investigación sobre las causas del accidente, el fallecido es un hombre nacido en 1998 que estaba haciendo su formación en prácticas en el convoy accidentado.

Una vez se pudo identificar plenamente su identidad, ya se comunicó anoche su muerte a la familia.

El Gobierno regional de Cataluña (Generalitat) apunta al "desprendimiento de un talud" como "principal hipótesis" del accidente de ayer en la localidad barcelonesa de Gelida de un tren de cercanías en el que murió un maquinista y 37 personas resultaron heridas.

El accidente se produjo en una jornada de fuertes lluvias en toda Cataluña (noreste), cuando un muro de contención se desprendió y cayó sobre la vía férrea, por donde en ese momento circulaba un tren con pasajeros.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En declaraciones a Catalunya Ràdio este miércoles, la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica del Ejecutivo catalán, Sílvia Paneque, lamentó el fallecimiento de esta persona y aseguró que la principal hipótesis que se maneja como causa del accidente es "el desprendimiento justo cuando pasaba el tren".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

De los 37 heridos, cinco resultaron con pronóstico grave, seis menos grave y 26 leves.

Por otra parte, en cuanto al servicio de toda la red de cercanías de Cataluña (Rodalies), suspendido desde anoche, comentó que no se reanudará hasta que se pueda garantizar que se presta el servicio con la "máxima seguridad".

A raíz del accidente, el gestor de infraestructuras ferroviarias españolas, Adif, mantiene este miércoles suspendida la circulación ferroviaria de cercanías en toda Cataluña, con la previsión de que el restablecimiento del servicio se producirá una vez reconocida la infraestructura y comprobado que queda libre de obstáculos.

Este accidente en la red de cercanías de Cataluña se produjo solo tres días después del que tuvo lugar en la noche del pasado domingo en el sur de España, en la línea de alta velocidad que conecta Madrid con Andalucía, y que causó al menos 42 muertos y más de un centenar de heridos.