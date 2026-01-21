Milei sobre la IA: "Dejar de fastidiar a quienes están haciendo un mundo mejor"

En su alocución, el mandatario argentino consideró que la IA es "un potenciador de rendimientos crecientes y con ello de mayor crecimiento y bienestar".

"Para decirlo más directamente: los políticos deben dejar de fastidiar a quienes están haciendo un mundo mejor", insistió, en alusión a los intentos estatales de regular la aplicación de la Inteligencia Artificial, pues también cito a los Estados.

Además, enfatizó que "todos los temores asociados a escenarios distópicos son una tontería".

En esa misma línea, Milei hizo una férrea defensa del "capitalismo de libre empresa" y de la no intervención estatal en la economía, al considerar que "la intervención y la regulación son dinámicamente ineficientes por ser violentas y, por ende, injustas".

Así, se jactó de las profundas reformas que su Ejecutivo ha implementado en Argentina desde su llegada a la Presidencia.

"Desde la llegada a la Administración en 2023 hemos llevado a cabo, gracias a la ciclópea tarea del ministro (de Desregulación y Transformación del Estado) Federico Sturzenegger, 13.500 reformas estructurales, las cuales hoy nos permiten tener una economía más eficiente dinámicamente, lo cual nos permite volver a crecer. Esto es 'Make Argentina Great Again'", añadió.