Primer ministro palestino urge apoyo internacional para Cisjordania ocupada en Davos

"El mundo ha visto muchas imágenes de Gaza y menos de Cisjordania, pero es muy triste ver que sus habitantes apenas logran sobrevivir. Sin embargo, también necesitamos la misma atención ante lo que sucede aquí", afirmó el primer ministro durante una conversación con Mirek Dušek, director General y comercial del WEF.

Mustafa denunció que el diálogo con oficiales del Gobierno israelí ha sido "muy limitado" desde el inicio de la ofensiva israelí en Gaza tras los ataques liderados por Hamás el 7 de octubre de 2023, fecha tras la que Israel "comenzó a llevar a cabo numerosas medidas" contra los palestinos cisjordanos.

Entre ellas, el primer ministro destaca la paralización de los pagos mensuales destinados a la Autoridad Palestina durante los últimos 8 meses, el impedimento de la entrada de trabajadores palestinos a Israel, un aumento de la permisividad ante la escalada de los ataques de colonos y el establecimiento de cerca de 1.000 puestos de control en Cisjordania.

Algo que, denuncia, ha tenido un impacto extremadamente negativo en los negocios y la economía de la región, que asegura se ha contraído "en un 30%".

Durante la conversación, Mustafa reiteró que el establecimiento de un Estado palestino independiente que incluya Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este continúa siendo la prioridad con su Gobierno, y reclamó además un aumento de presión internacional para que Israel permita la apertura de los pasos fronterizos de la Franja de Gaza.

Destacó además el papel de Egipto y Jordania como "partes interesadas clave" en el desarrollo de la tregua propuesta por el presidente estadounidense, Donald Trump, cuya segunda fase empezó oficialmente el miércoles pasado.

"En el pasado, Egipto entrenó a nuestras fuerzas de seguridad y estamos en conversaciones para que nos ayude a construir nuestro sistema de seguridad en el futuro", afirmó el mandatario palestino.

Las redadas en ciudades palestinas de Cisjordania por parte de las fuerzas israelíes se han vuelto cada vez más frecuentes tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023.

En enero de 2025 Israel lanzó sobre Cisjordania la macrooperación 'Muro de Hierro', con el objetivo de combatir a las milicias locales y que se ha convertido hasta la fecha en la operación continua más larga sobre el enclave desde la Segunda Intifada (2000-2005).

La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) estima en 225 los palestinos muertos en Cisjordania en 2025 por ataques israelíes.