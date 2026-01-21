21 de enero de 2026 - 15:25
Taylor Swift ingresará al Salón de la Fama de los Compositores de EE.UU. en junio
Nueva York, 21 ene (EFE). - La estrella del pop Taylor Swift ingresará este año en el Salón de la Fama de los Compositores de Estados Unidos y se convertirá en la artista más joven en ser admitida, informó este miércoles la organización.
La organización dio a conocer en un comunicado la lista de compositores que serán reconocidos en una ceremonia en Nueva York el 11 de junio, que incluyen a Alanis Morissette y a dos miembros de KISS, Paul Stanley y Gene Simmons.