Thalía será una de las anfitrionas del 'Premio Lo Nuestro' en Miami

A la artista mexicana la acompañarán la filántropa y modelo Nadia Ferreira, ganadora de Miss Paraguay en 2021, y la dominicana Clarissa Molina, modelo y actriz ganadora de un premio Emmy, detalló la cadena en un comunicado.

"Además de su rol como anfitriona, Thalía cuenta con dos nominaciones este año: Mejor Combinación Femenina y Colaboración de Música Mexicana del Año", expuso la compañía mediática.

La ceremonia, que se transmitirá a las 19:00 horas del este de Estados Unidos (00:00 GMT) desde el Kaseya Center de Miami, reconoce lo mejor de la música latina en 44 categorías.

Este año encabezan las menciones los artistas puertorriqueños Bad Bunny, Myke Towers y Rauw Alejandro, y el cantante mexicano Carín León, con diez cada uno, seguidos por Beéle, Fuerza Regida y Karol G, con ocho nominaciones.

Los fanáticos pueden votar por sus artistas favoritos en PremioloNuestro.com hasta el 26 de enero, recordó TelevisaUnivision, que señaló que "en las próximas semanas" revelará a otros artistas que participarán, presentaciones especiales y anuncios adicionales.

