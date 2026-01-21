Turquía participará mañana en Davos en la firma de 'Junta de la Paz' de Trump

Se espera que Trump presente oficialmente el nuevo organismo en una ceremonia en el marco del Foro de Davos (Suiza), con la participación de varios líderes políticos internacionales, entre ellos el jefe de la diplomacia turca.

"Nuestro ministro visitará Suiza el 22 de enero para participar en la ceremonia de la firma de la Carta de la Junta de Paz, en representación del presidente (turco, Recep Tayyip Erdogan)", señala un breve comunicado del Ministerio de Exteriores turco.

Poco antes, Erdogan había respondido con un lacónico "asistirá Fidan" a preguntas de la prensa turca sobre una hipotética participación de Turquía en el proyecto de Trump, que inicialmente planteaba resolver el conflicto en Gaza, pero ahora parece plantear un alcance global.

Según la prensa estadounidense, los países miembros de la 'Junta de Paz', que podría ser una organización rival de Naciones Unidas bajo el control exclusivo de Trump, tienen un mandato de tres años, que se convertiría en permanente si pagan mil millones de dólares a un fondo común.

La iniciativa surgió de los intentos de Trump, lanzados en otoño pasado, de formar un organismo de altos cargos, empresarios y conocidos personales que dirigiera la estabilización y reconstrucción de la Franja de Gaza.

La Casa Blanca había anunciado el viernes pasado que Fidan había sido nombrado miembro de una 'junta ejecutiva de Gaza', presidida por el propio Trump e integrada también por su yerno Jared Kushner, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio; el enviado especial para Gaza, Steve Witkoff; el ex primer ministro británico Tony Blair; Roberto Gabriel, asesor de Trump; entre otras personalidades y líderes políticos.

Erdogan habló anoche por teléfono con Trump y le agradeció la invitación a participar en el nuevo organismo, según un comunicado emitido este miércoles por la Presidencia turca, que no aclaraba si Turquía aceptaba la propuesta.