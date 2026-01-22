Alegría, entusiasmo y abrazos de Óliver Laxe y su equipo tras sus 2 nominaciones al Óscar

La película de Laxe ha conseguido dos de las cinco categorías a las que estaba preseleccionada en los premios más prestigiosos de la industria del cine. Competía por quedar entre los finalistas a mejor fotografía, mejor música original, mejor sonido y mejor casting, además de película internacional.

Un total de 70 periodistas acreditados -45 redactores y 25 gráficos y cámaras- han acudido a la convocatoria para seguir junto al equipo de la película la lectura de nominaciones. Muchos han aplaudido y ovacionado los anuncios de nominación.

En el centro de la sala, un sillón desde el que Oliver Laxe y los suyos siguieron la conexión con la lectura de nominaciones en una gran pantalla situada enfrente.

En sus palabra previas, Laxe agradeció la presencia de los "compañeros de orfebrería", en alusión al trabajo técnico, y de la prensa, a la que también ha considerado "parte de la familia de 'Sirat'".

"Hoy es un día de celebración independientemente de lo que pase. Pero es bonita esta energía y esta electricidad, disfrutemos", invitó el director.