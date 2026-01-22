Costa Rica: llaman a residentes en Paraguay para votar el próximo 1 de febrero

Dicha invitación es para los ciudadanos costarricenses cuyo domicilio electoral esté registrado en Asunción y los mismos deberán acudir a las urnas el domingo 1 de febrero.

La votación se llevará a cabo en la sede de la embajada de Costa Rica ubicada en Jaime Bestard 2732 c/ Denis Roa, de 9:00 a 17:00.

Documento requerido para la votación

Para ejercer el derecho al voto, dice la embajada, los interesados deberán presentar su cédula de identidad vigente. Excepcionalmente se permitirá el uso de cédulas con no más de un año de haberse vencido. El documento debe encontrarse en buen estado.

Los electores pueden verificar si su domicilio electoral está correctamente registrado para votar en el Paraguay, a través del enlace oficial del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) en el sitio www.tse.go.cr/dondevotar

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Contexto

Dado que el actual presidente Rodrigo Chaves no puede reelegirse, Costa Rica llega a estas elecciones con 20 cantidatos presidenciales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Entre los principales candidatos se encuentran Laura Fernández (Partido Pueblo Soberano), Álvaro Ramos (Partido Liberación Nacional), Claudia Dobles (Coalición Agenda Ciudadana), Ariel Robles (Frente Amplio), Juan Carlos HIdalgo (Partido Unidad Social Cristiana), Fabricio Alvarado (Nueva República), Eliécer Feinzaig (Liberar Progresista) y Natalia Díaz (Unidos Podemos) y otros aspirantes.