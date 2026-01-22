Egipto intensifica sus actividades en Fitur para atraer más turistas españoles

Así lo indicó este jueves el ministerio egipcio de Turismo y Antigüedades en un comunicado en el subrayó que el titular de la cartera, Sherif Fathy, se reunió en los margenes de la feria con responsables de empresas y agencias como Viajes Carrefur& Dynamic Tours, el El Corte Ingles y Ávoris para explicar los objetivos turísticos a corto plazo del país de los faraones.

"El objetivo es explorar maneras de fortalecer la cooperación, aumentar la llegada de turistas a Egipto desde el mercado español y otros países donde operan estas empresas, y expandir su negocio en Egipto", dijo la nota, difundida por el Consejo de Ministros egipcio.

Fathy explicó asimismo el plan de su país para diversificar los mercados y pidió que los operadores de viajes "eviten centrarse únicamente en los paquetes turísticos de invierno, sino ampliar las iniciativas promocionales para incluir la temporada de verano y ofrecer paquetes turísticos durante todo el año".

Reafirmó también que Egipto espera atraer "nuevos segmentos turísticos, en particular de turistas de alto gasto", y prestar servicios de alta calidad, destacando "la importancia de cambiar la imagen de Egipto en algunos mercados como destino de bajo costo (...) y ajustar los precios para reflejar el nivel del servicio prestado".

En otra nota, el ministerio de Turismo subrayó que junto a esos encuentros la delegación egipcia lanzó una campaña promocional coincidiendo con Fitur, una feria que -aseveró- Egipto considera como una "oportunidad única para promocionar sus destinos turísticos y establecer alianzas estratégicas con actores clave del sector turístico y de viajes".

Esa iniciativa, que se lleva a cabo durante dos semanas bajo el lema "Diversidad sin igual", tiene como objetivo explicar e ilustrar la diversidad de productos que ofrece el destino turístico egipcio, e incluye, entre otros, la proyección de vídeos en las pantallas de la feria.

"También incluye anuncios en el aeropuerto internacional de Madrid, en las calles y plazas más famosas y en el transporte público de Madrid y Barcelona (...) para lograr el máximo alcance e impacto directo en el público español, potenciando así la imagen positiva de Egipto como destino turístico", aclaró la nota.

Egipto lanzó en los últimos años varios proyectos turísticos multimillonarios en las costas mediterránea y del mar Rojo, además de inaugurar a finales de 2025 el Gran Museo Egipcio, con el fin de diversificar su producto e incrementar sus ingresos del turismo, una de las principales fuentes de ingreso en divisas del país.

El Gobierno egipcio anunció a principios de enero que el país recibió alrededor de 19 millones de turistas en 2025, un 21 % más que el año anterior, registrando así un récord con el que superó incluso las previsiones para 2026 en medio de proyecciones positivas para el sector del país.