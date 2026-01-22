El fiscal general de Venezuela desmiente lentitud en excarcelaciones de presos políticos

"Desmiento cualquier campaña contraria a esta acción del Estado venezolano, vinculante a las excarcelaciones, que repito, las ha solicitado el Ministerio Público (MP, Fiscalía), las han acordado los tribunales y se han librado las boletas respectivas de excarcelación para finalmente dejar en libertad a quienes así corresponde", señaló Saab en un acto del 'Ministerio Público va a tu comunidad' transmitido por el canal privado Globovisión.

El fiscal indicó que estas más de 400 medidas se "han consumado" como consta en las actas de la Fiscalía, de los tribunales y de los expedientes de cada caso, según aseguró.

"Entonces decir que eso no ha ocurrido forma parte de esta guerra sucia contra la democracia", agregó.

El fiscal indicó que este proceso de excarcelaciones forma parte de una "política de Estado" que nació con el mandatario fallecido Hugo Chávez (1999-2013) y continuó Nicolás Maduro y ahora la presidenta encargada Delcy Rodríguez, como parte de una "política de humanización, de reconciliación".

"Es algo constante, revisen todas las fuentes abiertas y verán que ha sido una constante del Estado venezolano otorgar estas medidas", apuntó, al tiempo que dijo que este proceso se mantendrá.

Familiares de presos políticos en Venezuela manifestaron este jueves que cada día aumenta su "desespero", esperanza e incertidumbre, en medio de un proceso de excarcelaciones iniciado hace diez días por el Gobierno sin detallar el total de beneficiados ni publicar un listado.

"No estamos tranquilos. Cada día aumenta más nuestro desespero y nuestra incertidumbre", dijo a EFE Mayerlin González, esposa de Ebro Leonardo Delgado Briceño, quien trabajaba en la refinería Cardón y está encarcelado desde julio de 2022.

Organizaciones no gubernamentales y la oposición mayoritaria dicen que hasta el momento han verificado entre 154 y 170 excarcelados desde el 8 de enero, cuando el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, anunció un "número importante" de excarcelaciones, sin precisar identidades ni las condiciones de estas medidas.

Durante la madrugada de este jueves, hora local, fue excarcelado de El Rodeo I el abogado Rafael Tudares, yerno del líder opositor Edmundo González Urrutia, tras 380 días de reclusión.