El Kremlin adelanta que las negociaciones entre Putin y Witkoff comenzarán esta noche

"Será en la noche, no les puedo decir la hora exacta, pero sí diré que será seguro después de las 7 u 8 de la tarde (16:00-17:00 GMT), cuando lleguen Witkoff y Kushner", afirmó el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, durante su rueda de prensa telefónica diaria.

Respecto a la duración de la reunión, añadió que "hay que comprender que eso será bastante tarde en la noche".

"Organizaremos una rueda de prensa telefónica de mi colega Yuri Ushakov (asesor de política internacional del Kremlin), quien participará en esta reunión", adelantó.

Witkoff, quien confirmó la víspera que viajará este jueves a Rusia, fue recibido por última vez por Putin el pasado 2 de diciembre, reunión en la que ambas partes no lograron acercar posturas, según admitió el Kremlin.

La delegación estadounidense, que mantuvo el miércoles contactos con representantes ucranianos en el marco del Foro de Davos, viajará primero a Moscú y después a Omán.

Witkoff se reunió el martes por la tarde en Davos con el emisario del Kremlin, Kiril Dmítriev, con el que consensuó en noviembre de 2025 el plan de paz estadounidense, modificado después por Kiev y sus aliados europeos.

El emisario estadounidense destacó en declaraciones a Bloomberg TV los "grandes progresos" logrados en las últimas "tres-cuatro semanas".

El presidente de Estados Unidos aseguró recientemente que el líder ucraniano, Volodímir Zelenski, es el principal obstáculo para un arreglo pacífico en Ucrania.