el presidente israelí se reúne en Davos con su homólogo de Somalilandia

"Tuve el placer de reunirme con el presidente Abdirahman Mohamed Abdulahi de Somalilandia aquí en Davos. Celebro el establecimiento de relaciones diplomáticas entre nuestras dos naciones y espero profundizar nuestra cooperación bilateral en beneficio de ambos pueblos", afirma la nota de Herzog.

Israel anunció el pasado 26 de diciembre el reconocimiento oficial de Somalilandia como un "Estado independiente y soberano", con lo que se convirtió en el primer país en dar ese paso, que ha provocado un amplio rechazo internacional, especialmente de África, el mundo islámico, China y la Unión Europea (UE).

Somalilandia, protectorado británico hasta 1960, no está reconocida internacionalmente, aunque tiene Constitución, moneda y gobierno propios, e incluso un mejor desarrollo económico y mayor estabilidad política que Somalia hasta ahora.

La región declaró su separación de Somalia, excolonia italiana, en 1991, cuando fue derrocado el dictador Mohamed Siad Barré.

En las últimas décadas, Somalia y Somalilandia han impulsado sin éxito varios intentos de diálogo sobre la independencia de la región.

El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, se reunió a principios de enero con el presidente Abdulahi, quien confirmó la apertura de una embajada de Israel en la zona y, de forma recíproca, el establecimiento de una representación diplomática somalilandesa en Israel.