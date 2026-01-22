El Salvador juzga a 58 supuestos pandilleros bajo un modelo masivo de audiencia abierta

De acuerdo con la Fiscalía, estas personas pertenecen a la pandilla Mara Salvatrucha (MS13) y fueron detenidas en el contexto del régimen de excepción, que en marzo de este año cumple cuatro años de vigencia y que suspende garantías constitucionales -como a la defensa-, en el departamento de Chalatenango (norte).

"De acuerdo a las investigaciones, estos sujetos, con rangos de homeboys (líderes), paros (miembros colabores) y colaboradores, integran la clica (célula) Hollywood", indicó la Fiscalía General en X.

Según la entidad de investigación, los supuestos pandilleros son procesados por los cargos de organizaciones terroristas, agrupaciones ilícitas, posesión y tenencia de drogas y conducción ilegal de arma de fuego.

La FGR explicó que este tipo de audiencias -que comenzaron en diciembre pasado- se establecieron a partir de una reforma a la Ley Contra el Crimen Organizado, con lo que la Fiscalía "procesa de forma masiva a toda la estructura criminal en un solo expediente".

"Esta modalidad permite juzgar a los pandilleros por su pertenencia a la organización, agilizando las condenas y manteniendo el proceso abierto para sumar futuros procesos de la misma clica (célula)", apuntó.

Agregó que la audiencia única abierta se desarrolla ante el Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado de San Salvador y "se prevé que este juicio finalice dentro de una semana".

De acuerdo con la normativa, el fiscal del caso "propondrá al juez a los imputados que irán siendo sometidos a la audiencia, en atención a la imputación de pertenencia y jerarquía dentro de la estructura, y el juez determinará su participación", esto implica que no todos los miembros de una pandilla enfrentan la audiencia al mismo tiempo, aunque sea un solo caso.

Una reforma penal aprobada en 2023 por la Asamblea Legislativa -dominada por el oficialismo- permite la realización de procesos penales masivos y colectivos por grupo de pandillas.

El polémico régimen de excepción, señalado de violentar derechos humanos, se convirtió en la principal apuesta del Gobierno contra las pandillas y le supuso al presidente Nayib Bukele, quien mantiene alta aprobación entre los salvadoreños, su reelección inmediata para un segundo mandato.

En el contexto de esta medida, en vigencia desde marzo de 2022, han sido capturados más de 90.000 supuestos pandilleros, según las autoridades de Seguridad.

La medida fue prorrogada en 46 ocasiones a pesar de que el Gobierno salvadoreño afirma que ha desarticulado operativamente a las pandillas.