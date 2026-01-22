España cree que acuerdo UE-Mercosur "protege y beneficia" a agricultores y ganaderos

Davos (Suiza), 22 ene (EFE).- El ministro español de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha asegurado este jueves en el Foro de Davos que el acuerdo UE-Mercosur, "que no tiene precedentes", beneficia especialmente a España y protege y beneficia no sólo a los agricultores, sino también a los ganaderos.