Harry Styles anuncia la gira mundial 'Together, Together' por siete ciudades

La gira comenzará el 16 de mayo en Ámsterdam y se prolongará durante siete meses, con actuaciones en Londres, São Paulo, Ciudad de México, Nueva York, Melbourne y Sídney, según reveló en su cuenta de Instagram.

Styles ofrecerá unos 50 conciertos, incluyendo seis noches consecutivas en Londres, seis en Ámsterdam y 30 en el Madison Square Garden de Nueva York.

Entre los artistas invitados que acompañarán al cantante se encuentran Shania Twain, Jamie XX, Robyn, Jorja Smith, Foushee y el dúo 'electroclash' Fcukers.

El anuncio de la gira llega un día antes de que Styles publique su nuevo sencillo 'Aperture', primer tema de su cuarto disco de estudio, 'Kiss all the time. Disco, occasionally', que saldrá a la venta el 6 de marzo y marca su regreso a la música tras casi cuatro años sin un álbum completo.

El intérprete, de 31 años, lanzó su carrera en solitario tras abandonar la banda de chicos británica One Direction en 2016 y ha publicado tres discos desde entonces: 'Harry Styles' (2017), 'Fine Line' (2019) y 'Harry's House' (2022), que le valió varios premios Grammy y Brit, incluido el galardón a Mejor Álbum del Año.

La preventa de entradas para la gira comenzará el 26 de enero y la venta general el 30 de enero, a través de los canales oficiales.