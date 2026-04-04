Video: parlamentarios amenazan a fiscal que investiga a madre de intendentable de Luque

El polémico diputado cartista Rodrigo Gamarra, “padrino político” del precandidato a intendente de Luque Hugo Farías (ANR-HC), advirtió al fiscal que investiga a su ahijado a que se cuide por que van a estar “atentos” a sus actuaciones desde el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

Aida Aquino de Farías, dueña de la empresa Arte Culinario adjudicada con el programa Hambre Cero y madre del precandidato a intendente de Luque, Hugo Faría fue imputada el pasado 27 de marzo por lesión grave y exposición de personas a lugares de trabajo peligroso luego de que un joven perdiera una mano mientras manipulaba una máquina en la empresa.

La firma también es investigada por intentar acallar a las víctimas de presunta explotación laboral.

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“Te pido mi querido senador Derlis Maidana que desde el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados mires atentamente a aquellos fiscales que buscan instrumentar la justicia para torcer voluntades o mancillar el nombre de alguna persona para perjudicar a nuestro candidato Hugo Farías", dijo el diputado Rodrigo Gamarra durante un mitin político del intendentable en Luque.

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La fiscal Sophia Galeano fue la que imputó a la madre del precandidato y también solicitó al fiscal General del Estado Emiliano Rolón a investigar a Hugo Farías y a su hermano Christian Raúl Farías por enriquecimiento ilícito por indicios de un patrimonio incompatible con los ingresos declarados.

Minimiza grave accidente laboral

El diputado Gamarra durante su discurso minimizó el grave accidente laboral que sufrió un joven, quien perdió totalmente una de sus manos. El diputado dijo que la fiscalía busca solo “golpear anímicamente a Hugo Farías para debilitar su candidatura”.

“Nosotros vamos a estar atentos. No vamos a permitir que le dañen a Hugui, quieren debilitarlo al golpearle a una madre por el solo hecho de que su hijo quiere reconstruir la ciudad, y darle una mejor calidad de vida a todos los luqueños” dijo Gamarra.

En respuesta, en el mismo acto, el senador cartista Derlis Maidana (ANR-HC), miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, dijo que muchos fiscales quieren “instrumentar la justicia” para perseguir a un candidato, pero indicó que la gente va a decidir el 7 de junio en las urnas.

“Quieren instrumentar la justicia, pero la gente ya sabe”, dijo el senador Maidana.

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Con la supuesta instrumentación de la justicia ambos parlamentarios buscan minimizar la terrible amputación de mano que sufrió en febrero pasado un joven en la empresa Arte Culinario, propiedad de Aída Aquino de Farías, madre del precandidato Hugo Farías.

Sin embargo, la investigación fiscal también reveló varios otros indicios de violación de los derechos laborales, amedrentamiento a empleados que la firma Arte Culinario realiza.

Incluso, Aida Aquino de Farías obligó a las cocineras del programa Hambre Cero a asistir a un acto político a favor de su hijo Hugo Farías, y en un audio se la escucha amenazando con despidos masivos si no llevaba 15 personas más.